Опорный полузащитник Жоао Палинья согласовал с «Баварией» контракта до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии будет официально оформлен после того, стокак рона игрока уладит последние формальности с «Фулхэмом», которому принадлежит хавбек.

Сообщалось, что Пальинья уже прошел медосмотр в «Баварии», которая заплатит за него 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами.