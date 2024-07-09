Опорный полузащитник Жоао Палинья согласовал с «Баварией» контракта до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
Трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии будет официально оформлен после того, стокак рона игрока уладит последние формальности с «Фулхэмом», которому принадлежит хавбек.
Сообщалось, что Пальинья уже прошел медосмотр в «Баварии», которая заплатит за него 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами.
- В прошлом сезоне Палинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах за Португалию.
Источник: страница Керри Хау в соцсети X