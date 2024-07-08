Моуринью оценил выступление сборной Португалии на Евро-2024

Жозе Моуринью подвел итоги чемпионата Европы для сборной Португалии.

Португальцы вышли с первого места из группы с Грузией, Турцией и Чехией.

В 1/8 финала они прошли Словению.

В 1/4 финала команда вылетела от Франции, проиграв в серии пенальти.

«Всегда есть разочарование, когда чувствуешь, что мог сделать больше. У Португалии очень большой потенциал.

Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия – фавориты. Две команды из трех – в полуфинале.

Португалия не была потрясающей, хоть и дошла до четвертьфинала. Ожидали большего.

Я не испытал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом наступил момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд.

Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов, у нее впереди годы. Чемпионат мира не за горами», – сказал Моуринью.