Президент «Барселоны» подтвердил желание подписать Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в эфире Catalunya Radio о возможном переходе Нико Уильямса из «Атлетика».

– Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с Фликом, и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости.

– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?

– На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня.