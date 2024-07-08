Президент «Барселоны» подтвердил желание подписать Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в эфире Catalunya Radio о возможном переходе Нико Уильямса из «Атлетика».
– Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с Фликом, и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости.
– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?
– На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня.
- В минувшем сезоне 21-летний Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов, отдал 19 передач.
- Его контракт с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 60 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo