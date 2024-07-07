Тороп вернулся на поле после тяжелой травмы головы

В эти минуты проходит товарищеский матч между ЦСКА и «Партизаном». На замену вышел вратарь москвичей Владислав Тороп.

Игрок восстановился от тяжелой травмы головы, полученной в весеннем кубковом матче против «Зенита». Тороп вышел без шлема – такую необходимость допускали специалисты.