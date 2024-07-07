Тороп вернулся на поле после тяжелой травмы головы

В эти минуты проходит товарищеский матч между ЦСКА и «Партизаном». На замену вышел вратарь москвичей Владислав Тороп.
Игрок восстановился от тяжелой травмы головы, полученной в весеннем кубковом матче против «Зенита». Тороп вышел без шлема – такую необходимость допускали специалисты.
- 20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
- Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).
- Владислав в матче с «Партизаном» заменил Игоря Акинфеева.
Источник: «Бомбардир»