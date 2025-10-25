Вратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал нашумевший гол форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

В прошлую субботу армейцы проиграли «Локо» – 0:3.

Воробьев забил 2-й гол, который стал следствием ошибки 21-летнего Торопа.

«Пошел читать, а траектория была непредсказуемая. Случилось и случилось – ничего страшного. Честно скажу – заигрался. Это проблема молодых вратарей. Акинфеев поддержал меня после этого момента.

Мое окружение сделало так, чтобы я ничего не увидел. Нужно было проснуться и просто переварить это. Все меня поддержали: повара, массажисты. ЦСКА – все-таки семья. Не знаю, как в других клубах, но у нас поддерживают. Меня даже в метро болельщик поддержал.

Адаптируюсь к тому, что нужно больше играть низом. У Фабио [Челестини] такой футбол. Я очень люблю играть низом», – сказал Тороп.