  Вратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 22:44
1

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал нашумевший гол форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

  • В прошлую субботу армейцы проиграли «Локо» – 0:3.
  • Воробьев забил 2-й гол, который стал следствием ошибки 21-летнего Торопа.

«Пошел читать, а траектория была непредсказуемая. Случилось и случилось – ничего страшного. Честно скажу – заигрался. Это проблема молодых вратарей. Акинфеев поддержал меня после этого момента.

Мое окружение сделало так, чтобы я ничего не увидел. Нужно было проснуться и просто переварить это. Все меня поддержали: повара, массажисты. ЦСКА – все-таки семья. Не знаю, как в других клубах, но у нас поддерживают. Меня даже в метро болельщик поддержал.

Адаптируюсь к тому, что нужно больше играть низом. У Фабио [Челестини] такой футбол. Я очень люблю играть низом», – сказал Тороп.

Еще по теме:
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка» 4
Реакция Газзаева на ошибку Торопа в матче с «Локо» 8
Челестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо» 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Воробьев Дмитрий Тороп Владислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761421977
Слава богу,что признался.Так сегодня опять пытался "сыграть низом" на вынос .Хорошо,что в аут выбил.Правда, в следующем эпизоде спас.
Ответить
