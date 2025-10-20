Реакция Газзаева на ошибку Торопа в матче с «Локо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре Владислава Торопа.

Вратарь армейцев результативно ошибся в матче с «Локомотивом» (0:3), позволив забить Дмитрию Воробьеву с нулевого угла.

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл.

Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит – он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива». Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», – сказал Газзаев.