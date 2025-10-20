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Реакция Газзаева на ошибку Торопа в матче с «Локо»

20 октября 2025, 09:30
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре Владислава Торопа.

Вратарь армейцев результативно ошибся в матче с «Локомотивом» (0:3), позволив забить Дмитрию Воробьеву с нулевого угла.

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл.

Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит – он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива». Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тороп Владислав Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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каа
1760945094
Хотелось бы поддержать молодого голкипера Очень достойно проявил себя в прошлом сезоне Ошибки бывают у всех...кто что то делает Да и неуверенная игра Влада - следствие несогласованной "беззубой" игры обороны В этом матче именно было так... непонятная расстановка, невнятная игра, логичный результат Влад крепись!
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FWSPM
1760946833
тупейший привоз который можно обьяснить только психологией.
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OldenVad
1760946857
С Акинфеевым он не вырастит
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Вжыхъ
1760947571
Он там и выбил отлично и дальше выключился из контроля мяча в ожидании навеса. Ну, отсутствие концентрации или опыта?
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k611
1760961118
В нескольких эпизодах он спас команду. Счёт мог быть крупнее. Косяки видят все, а спасения при этом не замечают. Молодой он ещё, отсюда и нестабильность.
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