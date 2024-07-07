Стали известны стартовые составы на матч легенд сборных России и Беларуси.
Россия: Габулов, Смертин, Онопко, Игонин, Алдонин, Жирков, Дзагоев, Аленичев, Титов, Аршавин, Сычев.
Запасные: Нигматуллин, Шишкин, Каряка, Гранат, Погребняк, Колодин, Пименов.
Главный тренер: Сергей Овчинников.
Беларусь: Сулима, Яхимович, Гуренко, Булыга, Ромащенко, А. Глеб, Жавнерчик, Омельянчук, Драгун, Калачев, Тигорев.
Запасные: Лаврик, Сосновский, Молош, В. Глеб, Василюк, Родионов, Яскович, Лухвич.
Главный тренер: Эдуард Малофеев.
- Игра в Минске начнется в 16:00 мск.
Источник: телеграм-канал РФС