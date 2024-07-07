«Манчестер Юнайтед» разрешил Фернандешу вести переговоры с саудовскими клубами

Португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш может перебраться в Саудовскую Аравию.

По сведениям СМИ, боссы «Манчестер Юнайтед» одобрили переговоры 29-летнего португальца с клубами из Саудовской Аравии. В услугах лидера английской команды заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Самого футболиста привлекает вариант с клубом из Эр-Рияда, где выступает соотечественник Фернандеша Криштиану Роналду.