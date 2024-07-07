«Манчестер Юнайтед» разрешил Фернандешу вести переговоры с саудовскими клубами

Португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш может перебраться в Саудовскую Аравию.
По сведениям СМИ, боссы «Манчестер Юнайтед» одобрили переговоры 29-летнего португальца с клубами из Саудовской Аравии. В услугах лидера английской команды заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».
Самого футболиста привлекает вариант с клубом из Эр-Рияда, где выступает соотечественник Фернандеша Криштиану Роналду.
- Бруно Фернандеш представляет цвета «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В майке английского коллектива португальский атакующий хавбек провел 233 поединков, в которых сумел забить 79 голов и оформить 66 ассистов.
- В завершившемся сезоне Бруно записал в свой актив 15 мячей и 13 голевых пасов в 48 играх.
- На счету Фернандеша 23 гола в 71 матче за сборную Португалии.
Источник: TEAMtalk