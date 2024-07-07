Де Пауль восхитился тренировками Месси

Аргентинский хавбек Родриго Де Пауль поделился мыслями по поводу работы Лионеля Месси на тренировках.

«Лео приносит огромную жертву на этом Копа Америка, чтобы иметь возможность выйти с нами на поле. Я видел, сколько часов он работает, чтобы восстановиться и быть с нами. Лео для нас как старший брат, он даeт нам много уверенности. Все аргентинцы должны очень, очень гордиться тем, какой у нас капитан», – заявил Де Пауль.