Де Пауль восхитился тренировками Месси

Аргентинский хавбек Родриго Де Пауль поделился мыслями по поводу работы Лионеля Месси на тренировках.
«Лео приносит огромную жертву на этом Копа Америка, чтобы иметь возможность выйти с нами на поле. Я видел, сколько часов он работает, чтобы восстановиться и быть с нами. Лео для нас как старший брат, он даeт нам много уверенности. Все аргентинцы должны очень, очень гордиться тем, какой у нас капитан», – заявил Де Пауль.
- Аргентина пока успешно выступает на Кубке Америки. Команда Лионеля Скалони дошла до полуфинала турнира.
- В 1/4 финала аргентинцы переиграли Эквадор. Матч получился для чемпионов мира очень трудным. Все решалось в серии 11-метровых, где успешнее оказалась Аргентина (1:1, 4-2 пен.).
- Теперь дружине Скалони предстоит сразиться с Канадой за право выйти в финал Кубка Америки.
- Лионель Месси проводит скомканный турнир. Он провел 3 игры, в которых отметился 1 ассистом во встрече с Канадой (2:0).
- В игре с Эквадором Месси выделился с негативной стороны. Он не забил пенальти в послематчевой серии, пробив в перекладину.
Источник: Mundo Deportivo