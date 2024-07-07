Сперцян высказался о матче с «Зенитом» за Суперкубок России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поединке с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Не имеет значения, официальная игра или товарищеская, всегда важно победить, чтобы быть психологически готовым. Ждем с нетерпением матча с «Зенитом», – заявил Сперцян.

«Зенит» и «Краснодар» разыграют первый трофей сезона. 13 июля команды встретятся в Волгограде.

В минувшем сезоне коллективы дважды встречались в рамках РПЛ. В Санкт-Петербурге команды разошлись миром, забив друг другу по голу (1:1).

А в Краснодаре сильнее оказалась дружина Сергея Семака (2:1).

В активе южан нет ни одного трофея. «Краснодар» дважды проигрывал в финале Кубка России. «Зенит» в 6-й раз выиграл золото РПЛ.

Также невский коллектив в завершившемся сезоне завоевал Кубок России, обыграв «Балтику» (2:1).

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