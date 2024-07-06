Журавель заявил о неизбежности победы Англии на Евро-2024

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлением по итогам матча 1/4 финала Евро-2024 Англия – Швейцария (1:1, 5:3 по пенальти).

«Если Англия впервые на большом турнире забивает все пять пенальти в серии, значит в мире не осталось силы, которая остановила бы их на пути к кубку», – написал журналист.