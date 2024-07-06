Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Нидерландов и Турции. Игра состоится 6 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Нидерланды: Вербрюгген, Ван Дейк, Аке, Де Врей, Думфрис, Симонс, Гакпо, Райндерс, Бергвейн, Схаутен, Депай.

Главный тренер: Рональд Куман

Турция: Гюнок, Акайдин, Бардакчи, Мюлдюр, Кадиоглу, Озкан, Чалханоглу, Йылдыз, Айхан, Гюлер, Йылмаз.

Главный тренер: Винченцо Монтелла



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