Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Турции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы, итоговый счте 2:1.

1-й тайм

Сразу после начала матча возник опасный момент момент у Нидерландов! Это Депай ударил из борьбы с 14 метров, но мяч полетел выше цели. На 4-й минуте Депай на чужой половине поля зацепился за длинную передачу, а затем Мемфис в штрафной площади зацепился за прострел и пробил с 11 метров, но Акайдын успел подставиться.

Следующие 20 минуте матча проходили на встречных курсах, были подходы к воротам, но реальных опасных моментов ни одна из команд создать не смогла.

На 26-й минуте Чалханоглу навесил со штрафного, а Бартакжи пытался замкнуть, но в итоге в касание отправил мяч над перекладиной.

На 35-й минуте вроде как снова достаточно уверенно вынесли оранжевые мяч из своей штрафной в ходе розыгрыша турками очередного корнера, но здесь моментально вернул его туда Гюлер. Причeм к дальнему от себя левому углу вратарской Вербрюггена, от коего пробил головой аккурат под перекладину Акайдын! Счет стал 1:0.

Смотреть гол Акайдына.

Оставшиеся минуты первого тайма прошли в некоторой растерянности игроков сборной Нидерландов, но Туркам не удалось этим воспользоваться в итоге первый тайм закончился со счетом 1:0.

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2-й тайм

Второй тайм начала с атак игроков сборной Нидерландов. На 50-й минуте Вегхорст в штрафной площади здорово откликнулся на фланговую подачу и головой сделал скидку во вратарскую, где Депай едва не замкнул. На 60-й минуте Чалханоглу с правого фланга навесил со штрафного, а затем Йылдыз, набежав на отскок, пробил с 18 метров, но Вербрюгген справился.

На 70-й минуте Депай с левого фланга с углового выполнил хорошую подачу, а Де Врей, выиграв воздух у чужих ворот, замкнул головой. Счет стал 1:1.

Смотреть гол Де Врейя.

На 74-й минуте Депай слева под острым углом влетал в штрафную площадь, а там Озкан спас свою команду – носком бутсы выбив мяч на угловой. На 76-й минуте Дюмфрис с правого фланга из-под Кадиоглу здорово прострелил к вратарской, а там Гакпо из борьбы в касание переправил мяч в ворота, счет 2:1.

Смотреть гол Гакпо.

На 86-й минуте матча аолетел прострел в штрафную площадь Нидерландов! Там голкипер не добрался до мяча, после чего Челик с 8 метров в касание бил по практически пустым воротам, но Ван Де Вен вынес мяч с ленточки. На 88-й минуте с правого фланга со штрафного полетела подача на ближнюю штангу, а оттуда прошла скидка на дальнюю штангу, где Актюркоглу в касание замыкал, но мяч пролетал рядом с дальней штангой.

Заключительные минуты тайма прошли с преимуществом игроков сборной Турции, но создать момент для взятия ворот не удалось, итог 2:1, волевая победа сборной Нидерландов.

Полный видеообзор можно посмотреть на Okko.