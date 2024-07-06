Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Англии и Швейцарии. Игра состоится 6 июля, начало встречи запланировано на 109:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Сака, Триппьер, Конса, Райс, Беллингем, Фоден, Майну, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Абишер, Шер, Ридер, Фройлер, Джака, Варгас, Ндой, Эмболо.
Главный тренер: Мурат Якин
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай бонус до 2000 ₽
Источник: «Бомбардир»