Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Англии и Швейцарии. Игра состоится 6 июля, начало встречи запланировано на 109:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Сака, Триппьер, Конса, Райс, Беллингем, Фоден, Майну, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Абишер, Шер, Ридер, Фройлер, Джака, Варгас, Ндой, Эмболо.

Главный тренер: Мурат Якин

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