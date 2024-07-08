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  • Бубнов – об игре сборной Англии: «Подойдет любое плохое слово»

Бубнов – об игре сборной Англии: «Подойдет любое плохое слово»

8 июля 2024, 07:51
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Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 1/4 финала Евро-2024 Англия – Швейцария (1:1, по пенальти 5:3).

«Самый яркий и запоминающийся момент первого тайма – это заснувший на трибунах болельщик. Настолько интересный был футбол, что даже 47 тысяч оголтелых фанатов не помешали зрителю проспаться. В этом случае не нужны ни аналитики, ни эксперты.

После перерыва швейцарцы действовали увереннее англичан, которые откровенно побаивались дружину Мурата Якина. Настоящий футбол начался только после 75-й минуты, когда номинальные гости забили. Брель Эмболо отработал до конца, будто ждал ошибки защитников англичан. Получился очень курьезный гол. Игроки обороны должны были играючи справляться с этим прострелом.

Команде Якина не повезло, что она быстро пропустила мяч, а вот Букайо Сака повезло, что соперники не сумели заблокировать его удар, как это часто случалось в первом тайме и большую часть второго. Надо же такому случиться, что именно в этот раз у Букайо все удачно сложилось.

В дополнительное время команды вновь сбавили обороты, но, опять же, к победе ближе были футболисты сборной Швейцарии. Один прямой удар Шакири с углового чего только стоит, когда мяч угодил в крестовину. Если бы Шердан был точнее, то Пикфорд бы не спас команду Англии от вылета.

Дружине из Туманного Альбиона опять повезло. Неизвестно, как будут оценивать эксперты «тренерский гений» Саутгейта, у которого Гарри Кейн отрабатывает в обороне, вместо организации опасных моментов. Это просто нечто. При этом Сака в это время был впереди. Просто «гениальная» тактическая схема Гарета.

Команда Англии заслуживает только самых негативных эпитетов. Сборная Саутгейта – это команда-абсурд, команда-недоразумение, выбирайте любое другое плохое слово, и оно все равно подойдет. Ни в одной игре на Евро-2024 родоначальники футбола не имела игрового преимущества.

Англичанам повезло, что они попали в такую сетку. Окажись они на месте сборных Дании или Словении, то смотрели бы за матчами чемпионата уже в качестве зрителей. Единственный положительный момент в игре сборной Англии – работа над ошибками в серии пенальти. Но здесь непонятно, насколько велика роль главного тренера. У него в распоряжении столько мастеров, что забивать 11-метровые может почти любой», – написал Бубнов.

  • В 1/2 финала Англия сыграет с Нидерландами 10 июля в 22:00 мск.
  • Ранее на турнире подопечные Гарета Саутгейта победили Сербию (1:0), сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0), взяли верх над Словакией (2:1) в дополнительное время.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Швейцария Англия Бубнов Александр
Комментарии (1)
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алдан2014
1720435116
Единственное светлое пятно на бомбардире - комментарии Бубнова. Всё по делу, всё по полочкам. И перестал мучать подсчётом действий на поле
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