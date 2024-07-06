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Силкин: «Зенит» катком пройдет по всем в новом сезоне»

6 июля 2024, 17:01
31

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«В новом сезоне у «Зенита» не будет конкурентов, я пока не вижу команду, которая сможет бросить им вызов. «Зенит» просто катком пройдeт по всем в новом сезоне, для этого сейчас питерцы и делают такие трансферы. Они стали ещe сильнее.

С «Зенитом» будет очень тяжело бороться. Но посмотрим, может, и другие команды тоже усилятся», – сказал Силкин.

  • «Зенит» взял 6 последних сезонов РПЛ.
  • В 2025 году клуб отметит 100-летие.
  • Сезон стартует 20 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Силкин Сергей
Комментарии (31)
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Мордаванин
1720275085
"Изи катка " ? Эт , врядли . слишкм много желающих уронить большой шкаф .
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Spartak_forv@
1720275861
Никто и не сомневается)) юбилей же
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...короче
1720276717
...ага, асфальто-укладчик, с гастерами и вербованными...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1720277042
На то он и гранд!
Ответить
slavа0508
1720277967
Да здесь не поспоришь не одна команда по большому счёту не усилилась кроме Питера . и так состав был сильнейший...но это и понятно сейчас у всех сложные времена . это Питеру насыпают бабла из госбюджета им похер траты ....
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Barmaleushka
1720278433
хряки заёрзали . Чё ссыте то , в Зените же все на лавке сидеть будут ? Сами ведь про это визжали не так давно .
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MazaiNN
1720278758
Не в той стране живём чтоб строить планы на столь долгий период. У нас могут и солярку слить а может водитель катка в запой уйдет. Умом Россию не понять.
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nik55
1720279599
главное бо-жам с судьями поработать а то каток может и в кювет свалиться
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Каратель помойников
1720288235
В новом сезоне,как впрочем,и в старом и пять лет назад бзденит идёт на куй! Это позор российского футбола... больше добавить нечего
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timon2401
1720292484
пройдет конечно...Зенит сейчас как ..утин на выборах)))) много против, но он первый по всем показателям..но от этого ему достоинства не добавляет((( показуха на радость слепым
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