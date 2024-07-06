Силкин: «Зенит» катком пройдет по всем в новом сезоне»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
«В новом сезоне у «Зенита» не будет конкурентов, я пока не вижу команду, которая сможет бросить им вызов. «Зенит» просто катком пройдeт по всем в новом сезоне, для этого сейчас питерцы и делают такие трансферы. Они стали ещe сильнее.
С «Зенитом» будет очень тяжело бороться. Но посмотрим, может, и другие команды тоже усилятся», – сказал Силкин.
- «Зенит» взял 6 последних сезонов РПЛ.
- В 2025 году клуб отметит 100-летие.
- Сезон стартует 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»