Непомнящий объяснил, в чем Турция сильнее Нидерландов

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция.

«От сборной Турции можно ждать всего. Они находятся на очень хорошем кураже, и у них горят глаза, поэтому они готовы растерзать всех.

Уровень сборной Голландии не уступает, но они не справятся с турками по ментальности и настрою», – сказал Непомнящий.