Непомнящий объяснил, в чем Турция сильнее Нидерландов

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция.
«От сборной Турции можно ждать всего. Они находятся на очень хорошем кураже, и у них горят глаза, поэтому они готовы растерзать всех.
Уровень сборной Голландии не уступает, но они не справятся с турками по ментальности и настрою», – сказал Непомнящий.
- Игра в Берлине начнется в 22:00 мск.
- Турция может впервые с 2008 года выйти в полуфинал Евро.
- Из последних 4 очных матчей Нидерланды выиграли 1.
Источник: «Чемпионат»