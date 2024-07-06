Прогноз Аршавина на дальнейшую карьеру 39-летнего Роналду

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Накануне Португалия проиграла Франции в 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 3:5 по пенальти).

«Он старался, подчинил себя команде, нашел себе роль центрального нападающего, который должен замыкать головой навесы. КПД ноль, не забил пенальти на этом турнире. Но с другой стороны, если бы он был настолько хуже, чем другие… Он все равно лучше Гонсалу Рамуша, Рубена Невеша.

Я бы не сказал, что он тормозил игру. На чемпионате мира он больше негатива вносил в команду, а здесь понимал, что его роль не главная. Думаю, что он может доехать и до чемпионата мира 2026 года», – сказал Аршавин.

У Роналду 0 голов на Евро-2024.

Криштиану ранее заявил, что на Евро-2028 он не поедет в качестве игрока.

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