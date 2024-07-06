Стало известно будущее Довбика в «Жироне»

Украинский форвард Артем Довбик принял решение остаться в «Жироне».
По сведениям СМИ, 27-летний украинец сообщил своим представителям о том, что не хочет менять клуб в летнее трансферное окно. Его привлекает игра в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также семье футболиста нравится в Испании.
- Артем Довбик представляет цвета «Жироны» с 2023 года. В майке каталонского коллектива украинец провел 39 игр, в которых сумел забить 24 гола. Также в активе форварда 8 ассистов.
- Жирона по итогам минувшего розыгрыша Ла лиги заняла 3 место.
- Ранее СМИ сообщали о том, что в своей команде Довбика хочет видеть мадридский «Атлетико».
Источник: AS