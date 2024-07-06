Стало известно будущее Довбика в «Жироне»

Украинский форвард Артем Довбик принял решение остаться в «Жироне».

По сведениям СМИ, 27-летний украинец сообщил своим представителям о том, что не хочет менять клуб в летнее трансферное окно. Его привлекает игра в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также семье футболиста нравится в Испании.