Аршавин оценил шансы Турции и Швейцарии выйти в полуфинал Евро-2024

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о шансах Турции и Швейцарии выйти в 1/2 финала Евро-2024.
«Демираль – очень большая потеря, но небольшие шансы у Турции всe равно есть. Швейцария, наверное, вторая команда по игре после Испании, но выйдет всe равно Англия», – поделился мнением Аршавин.
- Сборной Турции предстоит сразиться за путевку в полуфинал Евро с Нидерландами Рональда Кумана. В первом раунде плей-офф турки неожиданно оказались сильнее Австрии (2:1).
- Швейцария не знает поражений на континентальном первенстве в Германии. В 1/8 финала швейцарская команда уверенно переиграла Италию.
- Тренирует швейцарцев экс-спартаковец Мурат Якин.
- На прошлом Евро, которых состоялся в 2021 году, Швейцария также дошла до четвертьфинала, где проиграла Испании (1:1, 1-3 пен.).
Источник: «Матч ТВ»