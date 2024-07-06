Аршавин оценил шансы Турции и Швейцарии выйти в полуфинал Евро-2024

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о шансах Турции и Швейцарии выйти в 1/2 финала Евро-2024.

«Демираль – очень большая потеря, но небольшие шансы у Турции всe равно есть. Швейцария, наверное, вторая команда по игре после Испании, но выйдет всe равно Англия», – поделился мнением Аршавин.