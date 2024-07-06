Пименов: «Несмотря на хорошее судейство в сторону сборной Германии, испанцы заслуженно прошли соперника»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался по поводу поединка 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

«Я бы сказал, что, несмотря на хорошее судейство в сторону сборной Германии, испанцы заслуженно проходят своего соперника и выходят в полуфинал. Считаю, что по игре они превзошли хозяев турнира», – заявил Пименов.