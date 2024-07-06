Пименов: «Несмотря на хорошее судейство в сторону сборной Германии, испанцы заслуженно прошли соперника»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался по поводу поединка 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).
«Я бы сказал, что, несмотря на хорошее судейство в сторону сборной Германии, испанцы заслуженно проходят своего соперника и выходят в полуфинал. Считаю, что по игре они превзошли хозяев турнира», – заявил Пименов.
- Германия не смогла обыграть Испанию (1:2) и завершила борьбу за трофей. Исход поединка между немцами и испанцами решался в овертайме, где решающий гол забил испанский хавбек Микель Мерино.
- Игру обсуживал англичанин Энтони Тейлор. Он пропустил ряд фолов Тони Крооса, а также не поставил пенальти в пользу Германии за игру рукой испанского защитника Марка Кукурельи. При этом многие эксперты в области судейства сходятся во мнении, что судья верно трактовал эпизод с Кукурельей.
Источник: «Матч ТВ»