Кубок Америки. Аргентина в серии пенальти обыграла Эквадор и вышла в 1/2 финала, Месси не забил 11-метровый

Сборная Аргентины оказалась сильнее Эквадора (1:1, 4-2 пен.) в четвертьфинале Кубка Америки.

Очередным голом на турнире отметился центрдеф аргентинской сборной Лисандро Мартинес. В ассистентах выступил хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер. Эквадорцам удалось отыграть в самой концовке. Отличился Кевин Родригес.

Примечательно, что Эквадор имел шанс сравнять счет намного раньше. Но эквадорский голеадор Эннер Валенсия не сумел реализовать 11-метровый, попав в каркас ворот.

По регламенту турнира сразу же была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказалась Аргентина. Отметим, что Лионель Месси свою попытку не реализовал, пробив паненкой.

В 1/2 финала Кубка Америки Аргентина встретится с победителем пары Венесуэла – Канада.

Кубок Америки. Плей-офф. 1/4 финала

Аргентина – Эквадор 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мартинес, 35; 1:1 – Родригес, 90+2

Незабитый пенальти: Валенсия, 62

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