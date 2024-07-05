Новый тренер «Ювентуса» не рассчитывает на Кьезу

Итальянский нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может сменить клуб.

По сведениям СМИ, новый наставник туринского клуба Тьяго Мотта не видит игрока сборной Италии в своей команде. «Ювентус» намерен продать Кьезу и сосредоточиться на покупке голландского хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса.