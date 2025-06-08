Кьеза готов покинуть «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в Серию A. Футболиста не устраивает дефицит игровой практики в составе «красных», хотя клуб ему нравится.
Итальнские клубы уже контактируют с окружением Кьезы по поводу возможного трансфера.
- Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать футболиста.
- Год назад Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 миллионов евро.
- 27-летний Кьеза в сезоне-2024/25 провел за «Ливерпуль» 14 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
- Контракт итальянца с «красными» рассчитан до лета 2028 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X