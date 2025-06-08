Кьеза готов покинуть «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в Серию A. Футболиста не устраивает дефицит игровой практики в составе «красных», хотя клуб ему нравится.

Итальнские клубы уже контактируют с окружением Кьезы по поводу возможного трансфера.