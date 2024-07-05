Мбаппе отреагировал на переход младшего брата в «Лилль»

Килиан Мбаппе в шутливой форме прокомментировал переход младшего брата Этана Мбаппе в «Лилль»

«Начало большого приключения в отличном клубе. Всего наилучшего для тебя и твоей команды. Я твой главный болельщик. Самое сложное только начинается, но ты со всем справишься. Мне теперь нужно посмотреть рейсы Мадрид – Лилль, ха-ха», – написал Килиан в соцсетях.