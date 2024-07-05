Мбаппе отреагировал на переход младшего брата в «Лилль»

Килиан Мбаппе в шутливой форме прокомментировал переход младшего брата Этана Мбаппе в «Лилль»
«Начало большого приключения в отличном клубе. Всего наилучшего для тебя и твоей команды. Я твой главный болельщик. Самое сложное только начинается, но ты со всем справишься. Мне теперь нужно посмотреть рейсы Мадрид – Лилль, ха-ха», – написал Килиан в соцсетях.
- Недавно было объявлено, что 17-летний француз Этан Мбаппе, играющий на позиции центрального хавбека, пополнил состав «Лилля».
- Ранее футболист представлял цвета молодежного состава «ПСЖ». За юношескую команду парижан хавбек поучаствовал в 44 поединках. В них он сумел записать в свой актив 11 голов и 7 ассистов.
- В активе Этана есть 3 матча за основу парижского гранда.
- «Лилль» по итогам завершившегося розыгрыша Лиги 1 занял 4 место и сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов.
- Старший брат Этана Килиан в следующем сезоне будет играть за мадридский «Реал».
Источник: Социальные сети Килиана Мбаппе