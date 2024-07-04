Соболев рассказал, как Кокорин и Мамаев разыграли Дзюбу

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился историей розыгрыша Артема Дзюбы.

Экс-футболиста сборной России разыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев во время совместного отдыха.

«Саня Кокорин рассказывал. Дзюба же хорошо в теннис играет, и они семьями полетели отдыхать на Мальдивы. Все были семьями.

Там они решили поиграть в теннис «два на два» – Мамаев с Кокориным и Дзюба с кем-то. И они раскачали тему, что играют в теннис хорошо.

Поэтому Дзюба тренировался неделю, а они вышли, по мячу попасть не смогли и ушли», – сказал Соболев.

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