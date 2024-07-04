«Ювентус» может заплатить 12 миллионов за игрока «Локомотива»

Левый защитник «Локомотива» Марио Митай остается в шорт-листе «Ювентуса».

Туринский клуб намерен переключить на него внимание, если не удастся купить у «Манчестер Сити» Яна Коуто.

Возможный трансфер Митая обойдется «Ювентусу» в 12 миллионов евро, а Коуто – в два раза дороже.