«Ювентус» может заплатить 12 миллионов за игрока «Локомотива»

Левый защитник «Локомотива» Марио Митай остается в шорт-листе «Ювентуса».
Туринский клуб намерен переключить на него внимание, если не удастся купить у «Манчестер Сити» Яна Коуто.
Возможный трансфер Митая обойдется «Ювентусу» в 12 миллионов евро, а Коуто – в два раза дороже.
- В прошлом сезоне фулбек «Локо» провел 27 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- Албанец полностью провел 3 игры группового этапа Евро-2024.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая» и «Бреста».
Источник: Football Italia