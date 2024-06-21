«Галатасарай» и «Брест» следят за выступающим на Евро-2024 игроком «Локомотива»

Албанский футболист «Локомотива» Марио Митай может перебраться в «Галатасарай» или «Брест».

По сведениям СМИ, турецкий «Галатасарай» и французский «Брест» рассматривают возможность приглашения 20-летнего Марио Митая, играющего не позиции крайнего защитника.

Марио Митай представляет цвета «Локомотива» с 2022 года. В майке столичного коллектива албанец провел 45 поединков, не отметившись какими-либо голевыми действиями. Отметим, что Митай является основным игроком сборной Албании на Евро-2024. Он поучаствовал в двух поединках на турнире. Всего в активе Марио 15 матчей за свою национальную команду.