В «Зените» сомневаются насчет будущего Фернандеса

Защитник Марио Фернандес хочет остаться в «Зените», но в клубе еще не решили, стоит ли продолжать сотрудничество с натурализованным бразильцем.

Тренерский штаб петербуржцев ждет, когда 33-летний футболист полностью восстановится от травмы, полученной в марте.

На основе участия Фернандеса в полноценных тренировках и товарищеских матчах будет принято итоговое решение.