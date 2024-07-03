В «Зените» сомневаются насчет будущего Фернандеса

Защитник Марио Фернандес хочет остаться в «Зените», но в клубе еще не решили, стоит ли продолжать сотрудничество с натурализованным бразильцем.
Тренерский штаб петербуржцев ждет, когда 33-летний футболист полностью восстановится от травмы, полученной в марте.
На основе участия Фернандеса в полноценных тренировках и товарищеских матчах будет принято итоговое решение.
- Марио с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА, а прошлым летом перешел в «Зенит».
- В его активе 18 матчей во всех турнирах без голевых действий.
Источник: Metaratings