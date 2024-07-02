Главный тренер Испании: «Руис и Уильямс – лучшие игроки в мире на своих позициях»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу игры хавбека Фабиана Руиса и вингера Нико Уильямса.
«Она была восхитительной. Считаю, это два лучших в мире игрока на своих позициях. Мирового, на мой взгляд, класса. Мне очень повезло, что могу на них рассчитывать. Они настолько талантливы, что их включение в наш чудесный коллектив – это именно то, что нам нужно для того, чтобы далеко пройти на этом Евро», – заявил де ла Фуэнте.
- 28-летний центральный хавбек Фабиан Руис представляет цвета «ПСЖ». Он является основным игроком испанской сборной. На Евро футболист сыграл 3 поединка, в которых сумел отметиться 2 голами.
- 21-летний вингер Нико Уильямс, играющий в «Атлетико» из Бильбао, также выходит в основе своей национальной команды. Нико провел на континентальном первенстве в Германии 3 встречи. В них игрок записал в свой актив 1 гол и 1 ассист.
- Испания является одним из главных фаворитов Евро. В 1/8 финала турнира испанцы уверенно обыграли грузинскую сборную (4:1). Теперь команде придется встретиться с Германием в четвертьфинале Евро.
Источник: Официальный сайт УЕФА