Главный тренер Испании: «Руис и Уильямс – лучшие игроки в мире на своих позициях»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу игры хавбека Фабиана Руиса и вингера Нико Уильямса.

«Она была восхитительной. Считаю, это два лучших в мире игрока на своих позициях. Мирового, на мой взгляд, класса. Мне очень повезло, что могу на них рассчитывать. Они настолько талантливы, что их включение в наш чудесный коллектив – это именно то, что нам нужно для того, чтобы далеко пройти на этом Евро», – заявил де ла Фуэнте.