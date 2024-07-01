Де Брюйне оценил вероятность своего переезда в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прояснил свое будущее на фоне слухов о заинтересованности саудовских клубов.

«Думаю, я останусь в «Сити». Да, я видел множество заголовков о Саудовской Аравии, но у меня не было ни с кем переговоров.

Я никогда не говорил, что хочу уйти. Знаю, сколько платят саудовские клубы, но у меня более чем достаточно денег.

Впрочем, если поступит сумасшедшее предложение, этих средств может хватить на много лет моей семье, внукам, правнукам и друзьям», – сказал 33-летний бельгиец.