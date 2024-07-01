В «Локомотиве» объяснили расставание с Гилерме

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему клуб не сохранил 38-летнего вратаря Гилерме.

«Благодарим Гилерме за незабываемые годы и множество ярких матчей в составе нашей команды! Мы не прощаемся с настоящей легендой клуба.

Продолжать играть – это его выбор Искренне желаем удачи.

После того, как Гилерме завершит свою карьеру игрока, мы обязательно встретимся и обсудим возможные варианты продолжения сотрудничества. Двери «Локомотива» для него всегда открыты!« – сообщил Леонченко.