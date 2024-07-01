Де Брюйне ответил на вопрос о своeм будущем в «Манчестер Сити»

Бельгийский футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о своем будущем в клубе.

«Меня ждeт спокойное лето. После чемпионата Европы я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Предполагаю, что переговоры с клубом состоятся в ближайшие месяцы», – пояснил Де Брюйне.