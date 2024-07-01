Де Брюйне ответил на вопрос о своeм будущем в «Манчестер Сити»

Бельгийский футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о своем будущем в клубе.
«Меня ждeт спокойное лето. После чемпионата Европы я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Предполагаю, что переговоры с клубом состоятся в ближайшие месяцы», – пояснил Де Брюйне.
- Атакующий хавбек Кевин Де Брюйне представляет цвета «Манчестер Сити» с 2015 года. Всего в майке английского гранда футболист поучаствовал в 382 поединках, в которых смог записать на свой 102 гола и 170 голевыми передач.
- С командой бельгиец 6 раз становился чемпионом Англии, 1 раз выигрывал ЛЧ, а также завоевывал ряд других трофеев.
- В минувшем сезоне Де Брюйне отметился 6 голами и 18 ассистами в 26 играх. В активе Кевина 28 голов в 104 матчах в майке бельгийской сборной.
- Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в услугах Де Брюйне заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.