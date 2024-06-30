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«Цирк!»: Бубнов жестко оценил решение РФС продлить Карпина

30 июня 2024, 16:51
24

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о новом контракте Валерия Карпина с национальной командой.

  • РФС на этой неделе объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

«Ещe с советских времeн доказано, что совмещение в сборной и клубе не приводит к хорошим результатам в долгосрочной перспективе. Даже у великих Валерия Лобановского и Константина Бескова возникали проблемы. Ни в одной нормальной сборной нет такой практики.

Доводы против совмещения довольно просты. Если тренер качественно трудится в команде, то он должен уделять работе весь день. В сутках не бывает 48 часов, которые нужны, чтобы нормально работать на двух местах одновременно. Поэтому получается какая-то чушь.

В случае Лобановского и Бескова был понятен смысл приглашения. Они были лучшими тренерами страны. Чего добился Карпин в России и на международной арене? У нас в стране много тренеров, которые не хуже, а то и лучше справляются со своими обязанностями, им даже не нужно совмещать. Свободных специалистов полно. Даже по совместительству можно найти более достойные кандидатуры. Тот же Сергей Семак из года в год приводит «Зенит» к чемпионскому титулу.

Сборная России сейчас ни к чему серьeзному не готовится, неизвестно, когда мы вообще вернeмся на международные турниры. Почему бы в этой ситуации не доверить коллектив молодому и перспективному специалисту, который не обременeн контрактом с командой? Пусть он учится и набирается опыта, пока есть такая возможность.

Непонятно, откуда взялось новое соглашение на четыре года. Почему не на два или три? Дайте сразу бессрочный контракт, почему нет? Цирк законченный! Интересна зарплата Карпина, и не только его. Там целая орава тренеров, которым нужно платить немаленькие деньги.

Если нас не вернут за это время на международную арену, то как будут оценивать работу Карпина в РФС? Так же, как сейчас? Такими темпами он не только побьeт рекорд по продолжительности нахождения на посту главного тренера сборной России, но и просидит там до глубокой старости», – сказал Бубнов.

  • Карпин руководит российской сборной с 2021 года.
  • При нем команда провела 7 официальных матчей и 10 товарищеских: 11 побед, 5 ничьих, 1 поражение.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (24)
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ScarlettOgusania
1719756323
Лобановский совмещал должность ГТ в клубе и сборной по одной причине: сборная состояла больше чем на половину из игроков динамо К, и причём тут Семак, игроков из его команды в ней ровным счетом ноль или 1,5, да и Карпин приглашен в сборную тоже непонятно почему и зачем, похоже, задача поставлена - освоить немалый бюджет на пост ГТ и точка!)
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...короче
1719757225
...полетит теперь в Бубнова всё чем можно кинуть и с самых разных сторон. Ибо!... Посягнул!)...
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NewLife
1719757255
Согласен с Бубном.
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...короче
1719757323
...на счёт Семака - явный троллинг с покер-фейсом)...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1719757392
Если приглашать Сирожу в сборную,нужно давать гражданство всем его бразилам
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СайфуЛлах-Усманов-google
1719757811
Эта ваша зависть сукины дети,чем Валера не справляется то? Он все делает правильно, и сборная играет норм хоть и в таком положении, вы так говорите как будто до него сборная что то выигрывали, какие то шаги к успеху разве делала сборная? Да хрень там вам ....
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insider_retro
1719758835
Пока Сборной нигде ничего не светит, нет смысла выискивать каких-то уникумов за рубежом... Для всякой шляпы с казахстанами и Валера проканает...
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Из Твери Леха
1719759007
А кто у нас, интересно, молодой и перспективный есть? У нас всегда тренеров меняли, когда они лажали в отборе или на самом турнире. Карпин последний отбор не провалил. Буба на Валеру давно чем-то обижен. Еще на радио спорт-фм слушал эфиры и он там его эстонским тренером называл.
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R_a_i_n
1719759115
Тут другой вопрос. Кто вообще сейчас может тренировать сборную, которая никому по сути не нужна.
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АЛЕКС 58
1719759747
Пудель с Дюковым бюджет осваивают. А как Дашка рада халявным денежкам!
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