«Цирк!»: Бубнов жестко оценил решение РФС продлить Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о новом контракте Валерия Карпина с национальной командой.

РФС на этой неделе объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

«Ещe с советских времeн доказано, что совмещение в сборной и клубе не приводит к хорошим результатам в долгосрочной перспективе. Даже у великих Валерия Лобановского и Константина Бескова возникали проблемы. Ни в одной нормальной сборной нет такой практики.

Доводы против совмещения довольно просты. Если тренер качественно трудится в команде, то он должен уделять работе весь день. В сутках не бывает 48 часов, которые нужны, чтобы нормально работать на двух местах одновременно. Поэтому получается какая-то чушь.

В случае Лобановского и Бескова был понятен смысл приглашения. Они были лучшими тренерами страны. Чего добился Карпин в России и на международной арене? У нас в стране много тренеров, которые не хуже, а то и лучше справляются со своими обязанностями, им даже не нужно совмещать. Свободных специалистов полно. Даже по совместительству можно найти более достойные кандидатуры. Тот же Сергей Семак из года в год приводит «Зенит» к чемпионскому титулу.

Сборная России сейчас ни к чему серьeзному не готовится, неизвестно, когда мы вообще вернeмся на международные турниры. Почему бы в этой ситуации не доверить коллектив молодому и перспективному специалисту, который не обременeн контрактом с командой? Пусть он учится и набирается опыта, пока есть такая возможность.

Непонятно, откуда взялось новое соглашение на четыре года. Почему не на два или три? Дайте сразу бессрочный контракт, почему нет? Цирк законченный! Интересна зарплата Карпина, и не только его. Там целая орава тренеров, которым нужно платить немаленькие деньги.

Если нас не вернут за это время на международную арену, то как будут оценивать работу Карпина в РФС? Так же, как сейчас? Такими темпами он не только побьeт рекорд по продолжительности нахождения на посту главного тренера сборной России, но и просидит там до глубокой старости», – сказал Бубнов.

Карпин руководит российской сборной с 2021 года.

При нем команда провела 7 официальных матчей и 10 товарищеских: 11 побед, 5 ничьих, 1 поражение.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?