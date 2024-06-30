Кварацхелия отреагировал на заявление из Беларуси, что белорусская сборная в целом не слабее Грузии

Гиви Кварацхелия, бывший футболист и родственник форварда Грузии Хвичи Кварацхелии, отреагировал на высказывание экс-тренера Беларуси Георгия Кондратьева.

Кондратьев заявил, что сборная Грузии в целом не сильнее Беларуси.

– Бывший тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что у сборной Грузии выделяются Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе, а остальные игроки сопоставимы по уровню с белорусами. Согласитесь?

– А я не согласен. Кстати, забыл упомянуть Микаутадзе – очень сильный форвард. Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Кашия – у нас такие футболисты… Не в обиду игрокам из Беларуси, но они не наравне, поверьте мне.