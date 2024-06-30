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  • Кварацхелия отреагировал на заявление из Беларуси, что белорусская сборная в целом не слабее Грузии

Кварацхелия отреагировал на заявление из Беларуси, что белорусская сборная в целом не слабее Грузии

30 июня 2024, 12:59
8

Гиви Кварацхелия, бывший футболист и родственник форварда Грузии Хвичи Кварацхелии, отреагировал на высказывание экс-тренера Беларуси Георгия Кондратьева.

  • Кондратьев заявил, что сборная Грузии в целом не сильнее Беларуси.

– Бывший тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что у сборной Грузии выделяются Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе, а остальные игроки сопоставимы по уровню с белорусами. Согласитесь?

– А я не согласен. Кстати, забыл упомянуть Микаутадзе – очень сильный форвард. Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Кашия – у нас такие футболисты… Не в обиду игрокам из Беларуси, но они не наравне, поверьте мне.

  • В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет с Испанией. Игра начнется в 22:00 мск.
  • Грузия вышла в плей-офф на дебютном Евро.

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Источник: Betnews.by
Чемпионат Европы Грузия. Лига Эровнули Грузия Беларусь Кварацхелия Хвича
Комментарии (8)
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MazaiNN
1719743879
У кого длиннее..
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Mirak92
1719745876
Как по мне так.Не в футбол не в хоккей Белорусы играть не умеют
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NewLife
1719747966
"Кондратьев заявил, что сборная Грузии в целом не сильнее Беларуси." Если речь идет о сборе картофеля, это, наверное, так
Ответить
ArReal
1719752471
убери Лигу наций и где будет Грузия?
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BoevStas1
1719758004
Да не Белоруссия вообще мертвая...У Грузии все кроме двух играют заграницей.
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avagem@mail.r
1719831862
Судя по игре с Испанией и дублем Португалии - так и есть.
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russkiisergei
1719908043
грузии просто повезло, что Португалия решила свои задачи за два тура! по игре с Испанией всё очевидно стало! посмотрите на Словакию, Словению, вот они реально бились в 1/8. а, носатые просто со...ли!!!Раз! Два! Три! Вся грузия $0$u!!!
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