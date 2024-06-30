Кубок Америки. Канада в большинстве сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф

Канада и Чили поделили очки в поединке 3-го тура группового этапа Кубка Америки.

За 90 минут игры болельщики так и не увидели голов в матче. Отметим, что у Канады было численное преимущество. На 27-й минуте из-за двух желтых карточек поле покинул чилийский защитник Габриэль Суазо.

Благодаря этому результату Канада заработала 4 очка и закрепилась на 2-й строчке. Чили имеет в своем активе 2 турнирных балла и занимает 3-ю позицию.

Кубок Америки. Групповой этап. 3-й тур

Канада -Чили 0:0 (0:0)

Удаление: Суазо, 27

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