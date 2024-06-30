Капелло ответил, смогла бы Россия победить Италию

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался по поводу вылета Италии с Евро-2024.
«У меня уже не остаeтся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», – заявил Капелло.
- Италия неудачно выступила на континентальном первенстве в Германии. Итальянцы вылетели в 1/8 финала, проиграв Швейцарии (0:2). Швейцарцы забили по голу в каждом из таймов и уверенно довели дело до победы.
- Отметим, что у руля итальянской сборной находится экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.
- Последний раз Россия и Италия встречались в 2012 году. Тогда россиянине разгромно обыграли итальянцев, отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.
Источник: «Советский спорт»