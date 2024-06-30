Капелло ответил, смогла бы Россия победить Италию

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался по поводу вылета Италии с Евро-2024.

«У меня уже не остаeтся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», – заявил Капелло.