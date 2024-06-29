Аленичев высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к тому, что Александр Соболев может променять московский клуб на «Зенит».

«Только вчера прочитал новости о том, что «Зенит» интересуется Соболевым. Если отвечать на ваш вопрос, понятно ли, почему Александр хочет туда, – мне, честно, нет.

Думаю, что в «Спартаке» прекрасные условия и для роста как футболиста, и для того, чтобы радовать спартаковских болельщиков, которых Саша уже радовал хорошей игрой и красивыми мячами.

Может, в «Зените» личные финансовые условия больше, чем в «Спартаке»… Мне об этом не известно. Не хочу ничего желать. Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке», – заявил Аленичев.