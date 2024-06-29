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  • Аленичев высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Аленичев высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

29 июня 2024, 22:48
6

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к тому, что Александр Соболев может променять московский клуб на «Зенит».

«Только вчера прочитал новости о том, что «Зенит» интересуется Соболевым. Если отвечать на ваш вопрос, понятно ли, почему Александр хочет туда, – мне, честно, нет.

Думаю, что в «Спартаке» прекрасные условия и для роста как футболиста, и для того, чтобы радовать спартаковских болельщиков, которых Саша уже радовал хорошей игрой и красивыми мячами.

Может, в «Зените» личные финансовые условия больше, чем в «Спартаке»… Мне об этом не известно. Не хочу ничего желать. Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке», – заявил Аленичев.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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BoevStas1
1719692569
Да пусть едет)))По мне в Зените,Сергеев лучше будет.Да и вообще с чего вдруг из-за этого симулянта такой сыр бор))
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kvm
1719696049
дельфину нужна вода...
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JIEGEHDA
1719697072
Личные условия ..... В Спартаке хорошие условия .... Через лет 20 когда вспомнят Соболева скажут " трехкратный чемпион России". Четырехкратный обладатель кубка России. Трехкратный обладатель Суперкубка России". Или " провел 180 матчей за Спартак в которых забил 70 голов . Что на деле круче и лучше ? Ответ и есть результат
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SLADE2019
1719738708
По большому счету, с такими игроками, как Соболев, расставаться надо без слез и нытья. Ну не стал он для Спартака, даже Промесом. Другое дело, что с такой кадровой политикой, которую ведут боссы клуба, невосполнимой может стать любая потеря игрока.
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