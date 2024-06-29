Мостовой отреагировал на вылет Италии с Евро-2024

Александр Мостовой прокомментировал исход противостояния между сборными Италии и Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024.

– Еще несколько дней назад говорил: не добавь арбитр матча Италия – Хорватия столько времени, «Скуадра адзурра» уже дома смотрела бы футбол вместе со Спаллетти.

Здесь результат [победа швейцарцев 2:0] закономерен, исходя из того, что Швейцария демонстрировала хороший футбол в группе, а итальянцы ничего не показывали.

Я был удивлен, почему не было Иммобиле и других креативных людей. Как ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя в нападении Ретеги, который 5 раз коснулся мяча с Хорватией, и Скамакка, коснувшийся мяча сегодня раз 12? Всегда на больших турнирах забивают креативные игроки.

– Почему у Якина не получилось в «Спартаке»?

– Красно-белые за последние 20 лет поменяли 17 тренеров. Единственный, кто выиграл чемпионство, – Каррера. У кого-то получилось, а у кого-то нет.

Спаллетти пришел в «Наполи», сложилась так ситуация, что они выиграли чемпионство. Вечного ничего не бывает.

У Италии в 4 матчах на турнире 1 победа.

Команда не защитила титул.

Осенью Италия стартует в Лиге наций.

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