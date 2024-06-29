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У Дзюбы есть только два варианта продолжения карьеры

29 июня 2024, 14:45
19

У нападающего Артема Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в РПЛ. Они его не устраивают.

«У Дзюбы нет вариантов, кроме «Динамо» Мх и «Факела».

Футболист сильно недоволен агентом, который в течение длительного времени не может найти ему достойное предложение», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.

  • 35-летний форвард находится в статусе свободного агента. В конце сезона он покинул «Локомотив».
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Сезон стартует 20 июля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (19)
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BRO_football
1719663134
Может дальше лысого гонять на камеру за деньги. По-любому больше заработает, чем на футболе.
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DOCTOR PENALTY
1719663823
Правда нашла себя - Дзюба никому не нужен. Потомучто дутая звезда.
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FCSpartakM
1719664475
старый, высокооплачиваемый, сдувшийся футболист. Над удивляться вообще тому, что агенты ему хоть что-то нашли
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Боров мясной
1719666537
В порнухе сниматься пусть ему предложит! Ты жадный и старый, никому не нужен в футболе со своими запросами! Ушло время пальцы гнуть стоячий старик никому не нужен
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ALEXMAN888
1719666637
В Китай - к другу.
Ответить
Spartak_forv@
1719667531
Скажем дружно-к Лёне нужно
Ответить
ВетеR
1719668868
я думал в порно или в дворники, а ему даже кто то играть предлагает ?))
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Xesus
1719672898
Артем ждет...
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andr45
1719675635
Да, был когда-то и он рысаком( А вот Джикия никак не может разобраться с предложениями из ведущих клубов Европы и Ближнего Востока... Вот что значит молодость в сочетании с баснословным опытом интриг и провокаций!
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k611
1719676622
Предложения от мадридского Реала ждёт наверное, чудо природы.
Ответить
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