У Дзюбы есть только два варианта продолжения карьеры

У нападающего Артема Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в РПЛ. Они его не устраивают.
«У Дзюбы нет вариантов, кроме «Динамо» Мх и «Факела».
Футболист сильно недоволен агентом, который в течение длительного времени не может найти ему достойное предложение», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.
- 35-летний форвард находится в статусе свободного агента. В конце сезона он покинул «Локомотив».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Сезон стартует 20 июля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина