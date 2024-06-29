У Дзюбы есть только два варианта продолжения карьеры

У нападающего Артема Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в РПЛ. Они его не устраивают.

«У Дзюбы нет вариантов, кроме «Динамо» Мх и «Факела».

Футболист сильно недоволен агентом, который в течение длительного времени не может найти ему достойное предложение», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.