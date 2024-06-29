Журналист Кушанашвили сообщил о двух пережитых клинических смертях

Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили сообщил о состоянии здоровья.
- Ранее Кушанашвили экстренно госпитализировали.
«Вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планеты Земля. Две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор.
Я очень, очень, очень устаю, но я очень, очень, очень горд собой», – написал Кушанашвили.
- В последнее время Кушанашвили работает в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.
- Отар попадал в реанимацию в ноябре 2023 года.
Источник: страница Владимира Полупанова в VK