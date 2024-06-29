Журналист Кушанашвили сообщил о двух пережитых клинических смертях

Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили сообщил о состоянии здоровья.

Ранее Кушанашвили экстренно госпитализировали.

«Вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планеты Земля. Две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор.

Я очень, очень, очень устаю, но я очень, очень, очень горд собой», – написал Кушанашвили.