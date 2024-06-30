Ведущая «Матч ТВ» объяснила, зачем на канале работают красивые женщины

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», объяснила смысл присутствия в эфире женщин.

– Знаете, я очень люблю и женщин, и спорт. Но вот каждый раз, когда вижу, что девушка рассказывает о спортивных новостях, невольно улыбаюсь (речь не о вас, а вообще о тенденции). Как победить в себе этот стереотип? Что вы посоветуете?

– То, что вы улыбаетесь – это уже хорошо, значит у вас есть эмоции. Наш канал не для равнодушных людей. Целевая аудитория «Матч ТВ» – мужчины, которые любят спорт и красивых женщин. У нас не только классная картинка, у нас по-настоящему качественный контент. На экране вы видите не просто красивую женщину, перед вами красивая женщина, которая знает, о чем говорит.

Я не претендую на роль эксперта или гуру футбольной аналитики, для этого к нам приходят профессионалы, но я должна быть в теме и умело строить разговор с гостями, задавать правильные вопросы, чтобы получилась конструктивная беседа. Роль ведущего в студии именно в этом. Он модератор всего эфира, от него зависит, насколько выпуск будет интересным и понятным для зрителя. Да и улыбаться в эфире тоже надо уметь.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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