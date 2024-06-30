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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Ведущая «Матч ТВ» объяснила, зачем на канале работают красивые женщины

Ведущая «Матч ТВ» объяснила, зачем на канале работают красивые женщины

30 июня 2024, 22:44
14

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», объяснила смысл присутствия в эфире женщин.

– Знаете, я очень люблю и женщин, и спорт. Но вот каждый раз, когда вижу, что девушка рассказывает о спортивных новостях, невольно улыбаюсь (речь не о вас, а вообще о тенденции). Как победить в себе этот стереотип? Что вы посоветуете?

– То, что вы улыбаетесь – это уже хорошо, значит у вас есть эмоции. Наш канал не для равнодушных людей. Целевая аудитория «Матч ТВ» – мужчины, которые любят спорт и красивых женщин. У нас не только классная картинка, у нас по-настоящему качественный контент. На экране вы видите не просто красивую женщину, перед вами красивая женщина, которая знает, о чем говорит.

Я не претендую на роль эксперта или гуру футбольной аналитики, для этого к нам приходят профессионалы, но я должна быть в теме и умело строить разговор с гостями, задавать правильные вопросы, чтобы получилась конструктивная беседа. Роль ведущего в студии именно в этом. Он модератор всего эфира, от него зависит, насколько выпуск будет интересным и понятным для зрителя. Да и улыбаться в эфире тоже надо уметь.

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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Источник: StarHit
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Комментарии (14)
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russkiisergei
1719777690
раньше работали на трассе, теперь продают себя с экрана телевизора!!! XXI век - что тут скажешь!
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BRO_football
1719778451
Хоть бы одну женщину-эксперта или аналитика позвали. Хоть бы одна бывшая футболистка или тренер. Пока не видел. Одни ведущие! Женщины-ведущие это лишь говорящие головы. Они читают текст, который написал им мужчина и сами не понимают о чём говорят. Взяли их на Матч ТВ только из-за внешности и умения вести себя в кадре.
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Artemka444
1719779588
Матч ТВ вообще ни о чем канал!!
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Цугундeр
1719802106
"Гусары , молчать !" )
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Городовой
1719808968
Там главный ценитель женской красоты - Чердак.С его вкусом на овощебазе выбраковщиком работать.
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Бобссон
1719818064
Кто сказал, что они красивые? Юбка до пупа не о чем не говорит. Специалисты ну-ну. Орзул.... на этом всё.
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Nitup
1719818951
ВСЮ, до последнего человекоподобного существа из Газпромовской швали, выгнать ссаными тряпками, во главе с любовницей плешивого диктатора! И набрать других, за честную зарплату, как у учителей!
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VM of-Саша-google
1719845607
Раньше на канале работали настоящие профи,даже перечислять не буду,кто ушел,кто умер.Сейчас набрали кого по блату,кого за красивую задницу,полный отстой,половина не в теме,о чём рассказывать,несут всякий бред,канал вообще ниже плинтуса.Как поставили газпромовскую грузинка,то всё,болото хоть что испоганит.
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