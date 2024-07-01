В «Локомотиве» объяснили уход Антона Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал причину прекращения сотрудничества с полузащитником Антоном Миранчуком.

В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

Он ушел свободным агентом.

Антон – воспитанник «Локо».

«Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», – объяснил Леонченко.