В «Локомотиве» объяснили уход Антона Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал причину прекращения сотрудничества с полузащитником Антоном Миранчуком.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
- Он ушел свободным агентом.
- Антон – воспитанник «Локо».
«Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведенные воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», – объяснил Леонченко.
Источник: «Матч ТВ»