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  • Новичок «Ростова»: «Когда рассказал семье про Россию, они не были слишком счастливы из-за этого конфликта»

Новичок «Ростова»: «Когда рассказал семье про Россию, они не были слишком счастливы из-за этого конфликта»

1 июля 2024, 15:30
8

Новый вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, как его семья отнеслась к переезду в Россию.

  • Голкипер перешел из «Ботева» за 100 тысяч евро.
  • В составе предыдущей команды он пропустил 63 гола в 62 матчах.
  • Ханкич вызывался в сборную Боснии и Герцеговины.

– Помните момент, когда получили предложение из «Ростова»?

– Впервые мой агент сказал о варианте с «Ростовом» около месяца назад. В тот момент у меня было два других отличных предложения из Голландии и Болгарии. Но когда я услышал про «Ростов», мы еще раз взвесили все за и против и решили, что это лучший вариант.

Когда рассказал семье про Россию, сперва они не были слишком счастливы из-за этого конфликта и всех событий, происходящих в мире. Но они знали о России очень мало, о том, какая здесь жизнь.

Хотя, например, все удивлялись, когда у того же Мартина Штранцля спрашивали про Россию, и он говорил только хорошее про Москву, страну, РПЛ. Люди в Австрии просто ничего не знают про Россию.

И мое первое впечатление, когда я оказался здесь: «Вау, это действительно высочайший уровень организации, профессионализма и всего остального». И моя семья сейчас тоже счастлива и спокойна. Что еще мне может быть нужно?

– Долго пришлось убеждать жену?

– Нет. Она была со мной в Болгарии, Румынии. Она мне доверяет и знает, что я всегда приму только лучшее решение для семьи. И это решение было правильным.

– С какими бытовыми сложностями вы уже успели здесь столкнуться?

– Я здесь пока только неделю, на данный момент вообще никаких сложностей. В клубе все организовано так, что тебе везде и со всем просто. Нужно просто следовать плану – тренироваться, есть и спать, это все. Это именно то, чего я хотел.

Не исключаю, что останусь в России надолго. В Болгарии у меня была очень тесная связь с русскими людьми, я чувствовал, что у русских схожие с моими моральные ценности. Мне комфортно с русскими.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (8)
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acor94
1719837623
Вратарь Легионер это интересно. Кафанов разочаровался в отечественной школе?
Ответить
...короче
1719838567
...и что, ворота Ростова теперь на замке?...
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evgevg13
1719852599
Новое имя в РПЛ. Прикольно.
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GoLenaStop
1719853568
Хидает? А, главное - что не Кидает... Hi, Diet! Welcome на Levberdon, на!
Ответить
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