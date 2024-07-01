Мостовой высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что нападающий Александр Соболев может сменить «Спартак» на «Зенит».

«Ушло то время, когда все хотели играть за «Спартак». Сейчас многие футболисты выбирают «Зенит» – там есть титулы, плюс хорошие деньги. Каждый делает свой выбор.

Поэтому ничего удивительного, если Соболев перейдет в «Зенит». Вопрос в том, будет ли он там играть. У «Зенита» скоро на скамейке запасных станет тесно. Мест уже нет», – заявил Мостовой.