Мостовой высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тому, что нападающий Александр Соболев может сменить «Спартак» на «Зенит».
«Ушло то время, когда все хотели играть за «Спартак». Сейчас многие футболисты выбирают «Зенит» – там есть титулы, плюс хорошие деньги. Каждый делает свой выбор.
Поэтому ничего удивительного, если Соболев перейдет в «Зенит». Вопрос в том, будет ли он там играть. У «Зенита» скоро на скамейке запасных станет тесно. Мест уже нет», – заявил Мостовой.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»