«Динамо» заинтересовано в покупке форварда «Ростова»

Российский форвард «Ростова» Егор Голенков может перейти в «Динамо».
По сведениям СМИ, руководство столичного клуба видит в 24-летнем россиянине замену Федору Смолову, который покинул клуб этим летом и перебрался в «Краснодар».
- В минувшем сезоне Егор Голенков, представляющий цвета «Ростова» с 2022 года, поучаствовал в 39 встречах во всех соревнованиях. В них россиянин сумел отметиться 9 голами и 7 ассистами.
- Трудовое соглашение Голенкова с Ростовом истекает зимой 2026 года.
- «Динамо» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ финишировало на 3 месте. «Ростов» занял 7-ю позицию.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»