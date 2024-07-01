Испанский клуб сделал официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну

«Жирона» заинтересована в подписании армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

По сведениям СМИ, боссы каталонского клуба направили официальное предложение «Краснодару» о покупке армянского футболиста. Условия потенциальной сделки не называются.

«Жирона» сумела выйти в Лигу чемпионов, заняв по итогам минувшего розыгрыша Ла Лиги 3-ю строчку.

Эдуард Сперцян в завершившемся сезоне записал в свой актив 11 голов и 7 голевых передач в 33 встречах за «Краснодар».

Своими голевыми действиями армянский хавбек помог южанам занять 2 место в РПЛ.

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