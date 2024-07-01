Названы условия, при которых «Зенит» может продать Вендела

«Зенит» имеет несколько предложений по трансферу 26-летнего полузащитника Вендела. По данным «Евро-Футбол.Ру», петербуржцы готовы продать бразильца только при двух условиях. Во-первых, предложение должно быть крупным в финансовом плане. А во-вторых, питерцы должны успешно закрыть трансфер Ивана Илича из «Торино».

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга».

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел за петербуржцев 35 матчей, забил 4 гола, отдал 8 передач.

Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.