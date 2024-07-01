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  • Игнатьев назвал условие, при котором Глушенков сядет в запас в «Зените»

Игнатьев назвал условие, при котором Глушенков сядет в запас в «Зените»

1 июля 2024, 11:46
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах новобранца «Зенита» Максима Глушенкова.

– Глушенков может сразу вписаться в питерскую команду, или ему потребуется время на раскачку, и он пока игрок на замену?

– Сразу только при условии, что он с самого начала будет понимать, что к нему такое же отношение, как к бразильским лидерам – Венделу, Клаудиньо. И Семак ему пообещает, что место в составе займет тот, кто выиграет конкуренцию.

Если этого не произойдет и Максим сядет в запас, то мы потеряем еще одного перспективного российского футболиста. А нам скажут, что он оказался не готов к борьбе за место в основе… Но по своему умению, качествам, которые он показал по выступлениям за «Локомотив», Глушенков способен играть в «Зените» – ему нужно только оказать доверие.

  • 24-летний Глушенков в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
  • «Зенит» подписал контракт с Глушенковым по схеме «4+1».

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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evgevg13
1719828018
Сядет, обязательно сядет
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Plyash
1719828646
Семак поломал Бакаева,как конкурента для своих "бразил",затем отпустил.Теперь тоже самое ждёт Глушенкова...
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Kollljan
1719828753
Глушенков и компания поедут в аренду в Сочи. Надо вытаскивать команду в РПЛ.
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Spartak_forv@
1719829414
Вроде вполне линейная логика
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