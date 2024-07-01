Игнатьев назвал условие, при котором Глушенков сядет в запас в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах новобранца «Зенита» Максима Глушенкова.

– Глушенков может сразу вписаться в питерскую команду, или ему потребуется время на раскачку, и он пока игрок на замену?

– Сразу только при условии, что он с самого начала будет понимать, что к нему такое же отношение, как к бразильским лидерам – Венделу, Клаудиньо. И Семак ему пообещает, что место в составе займет тот, кто выиграет конкуренцию.

Если этого не произойдет и Максим сядет в запас, то мы потеряем еще одного перспективного российского футболиста. А нам скажут, что он оказался не готов к борьбе за место в основе… Но по своему умению, качествам, которые он показал по выступлениям за «Локомотив», Глушенков способен играть в «Зените» – ему нужно только оказать доверие.