Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Спартаку» стоит отдать Соболева «Зениту»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Я бы на месте спартаковцев его отдал. Он никак не усилит «Зенит». На мой взгляд, у него нет таких возможностей, а понимая характер этого нападающего, думаю, ему придется сложно. На данный момент Кассьерра – главная скрипка атаки, и спартаковец, как и Сергеев, будет только иногда выходить на поле. Но Иван больше понимает, как себя в этой ситуации вести, а Соболев человек с большими амбициями, что, наверное, и неплохо для футбола. Но если он не будет играть, то будет много говорить на тему «чем, мол, я хуже», – сказал Игнатьев.
- В минувшем сезоне Соболев провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт уик-энд»