Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Спартаку» стоит отдать Соболева «Зениту»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я бы на месте спартаковцев его отдал. Он никак не усилит «Зенит». На мой взгляд, у него нет таких возможностей, а понимая характер этого нападающего, думаю, ему придется сложно. На данный момент Кассьерра – главная скрипка атаки, и спартаковец, как и Сергеев, будет только иногда выходить на поле. Но Иван больше понимает, как себя в этой ситуации вести, а Соболев человек с большими амбициями, что, наверное, и неплохо для футбола. Но если он не будет играть, то будет много говорить на тему «чем, мол, я хуже», – сказал Игнатьев.